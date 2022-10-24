Олаф Шольц рассказал, что Германия поддерживает Украину политически, финансово, экономически, гуманитарно, а также оружием.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия как можно быстрее передаст Украине еще три комплекса ПВО IRIS-T.

Об этом сообщает Укринформ.

Олаф Шольц рассказал, что Германия поддерживает Украину политически, финансово, экономически, гуманитарно, а также оружием.

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"Атаки РФ на гражданскую инфраструктуру показывают, что надо сделать все, чтобы отстроить и защитить украинские города, села, мосты, улицы и железнодорожное полотно. Поэтому я очень рад, что наши зенитно-ракетные комплексы и зенитные самоходные установки, а теперь еще и IRIS-T в Украине. Эта система может защитить большой город. Еще три такие установки мы поставим в Украину как можно скорее", - заявил канцлер.

Передача комплексов ПВО IRIS-Т Украине: что известно

10 октября Германия объявила, что в ответ массированный ракетный удар по городам Украины со стороны Российской Федерации в Украину отправили первую из четырех систем ПВО IRIS-T.

20 октября Владимир Зеленский поговорил с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и поблагодарил его за предоставленный IRIS-T.

Первый модернизированный немецкий зенитно-ракетный комплекс IRIS-T, который получила Украина, прошел "боевое крещение" и хорошо показал себя во время последних обстрелов со стороны российской армии.

Комплекс IRIS-T: характеристики

IRIS-T – зенитный ракетный комплекс (ЗРК) среднего радиуса действия, разработанный немецкой компанией Diehl Defence в 2014 году и предназначен для уничтожение крылатых и баллистических ракет, а также самолетов, вертолетов и БПЛА. Назначение системы - защита гражданского населения. Ракеты ПВО способны поражать цели на высоте до 20 километров и расстоянии до 40 километров. Украина получит оборонительную систему, которой пока нет у самой немецкой армии.