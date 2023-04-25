Федоров отметил, что дети в оккупации - под особой угрозой.

Российские захватчики проводят на оккупированных территориях принудительную верификацию украинцев, которых могут позже мобилизовать в свои войска.

Об этом сообщил городской голова оккупированного Мелитополя Запорожской области Иван Федоров в своем Telegram-канале. По его словам, в фейковый военкомат массово передают данные из любых реестров, в частности - реестра избирателей, в который включают и 14-летних детей.

"Поэтому они их также передают в реестр "военкомата" для того, чтобы начинать учет военнообязанных. Я себе слабо представляю, как наши жители будут мобилизованы, потому что они точно не будут воевать против Украины. Но с другой стороны, сегодня враг проводит верификацию мобилизационного потенциала", - сказал Федоров.

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Мобилизация на оккупированных территориях: что известно

В феврале горсовет оккупированного Мариуполя сообщил, что в городе началась открытая мобилизация.

По данным Центра нацсопротивления, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей обязали учебные заведения подать в военкоматы списки всех парней 2006 года рождения.

Только в Донецкой области российские захватчики создали 23 "военкомата" перед новой волной мобилизации.

Также в ЦНС сообщали, что в оккупированном Крыму вербуют в российскую армию пожарных, спасателей и работников пенитенциарной службы.

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