Накануне Жозеп Боррель заявил, что на украинских границах и в Крыму сосредоточиваются более 150 тыс. российских военных.

В Европейском союзе исправили заявление вице-президента Европейской комиссии, высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля о численности российских войск на границах Украины.

Об этом говорится в сообщении на сайте Европейской службы внешних связей.

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В частности, в стенограмме брифинга по итогам неформального заседания Совета Евросоюза на уровне министров иностранных дел 27 стран-членов ЕС сказано, что заявленное Боррелем количество российских войск на границах Украины численностью 150 тыс. военных было исправлено на 100 тыс.

"Российское военное наращивание на украинской границе вызывает большое беспокойство. Более 100 тыс. российских войск сосредоточивается на украинских границах и в Крыму. Риск дальнейшего обострения очевиден", - говорится в исправленной стенограмме.

Как сообщал УНИАН, вчера, 19 апреля, на брифинге Боррель заявил, что в Евросоюзе видят риск обострения ситуации на границах Украины, поскольку Россия стянула наибольшее по численности количество войск за все время своей агрессии. В то же время он сказал, что на украинских границах и в Крыму сосредоточиваются более 150 тыс. российских военных.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат наготове к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных к границе с Украиной.

Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной, а также предупредили Россию о реакции в случае агрессии в отношении Украины.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что РФ путем увеличения количества войск на границе пытается оказать давление на Украину.

8 апреля главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.

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Автор: Виталий Саенко