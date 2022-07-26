Представитель псевдореспублики вновь отметился пустыми заявлениями.

В непризнанной цивилизованным миром "ДНР" заявили, что оккупационные войска Российской Федерации "освободят" территорию Донецкой области до конца августа.

Об этом заявил "первый замглавы Мининформации ДНР" Даниил Бессонов, пишет пропагандистский ТАСС.

"Территория "ДНР" будет освобождена от ВС Украины до конца августа", - заявил Бессонов.

Заметим, что террорист не уточнил, август какого года имеет в виду. К слову, боевики так называемых "ЛДНР" уже не впервые делают заявления с терминами "освобождения" Луганской и Донецкой областей, однако прогнозы не сбывались. О "захвате" Луганской области захватчики отчитывались несколько раз, но по состоянию на сегодня не смогли выйти на рубежи региона. В Донецкой области идут ожесточенные бои, украинские воины держат оборону.

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