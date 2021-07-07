Врач был известен в армии по позывному "Феофан", спас на передовой десятки жизней.

В Днепре сегодня проходит церемония прощания с капитаном ВСУ Юрием Письменным, начальником медицинского пункта батальона 93 бригады "Холодный Яр".

Как сообщается в сюжете ТСН, после панихиды в соборе погибшего проводят в последний путь на Аллее Героев. Письменный погиб из-за вражеского обстрела в Донецкой области 4 июля. Он оказывал бойцам помощь на передовой, когда на окраине Гранитного его средь бела дня накрыло осколками гранаты.

Врач был известен в армии по позывному "Феофан". На передовой он спас десятки жизней.

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Офицер родился 4 марта 1962 года. Жил в Днепре, имел высшее медицинское образование.

В 2016 году ушел на войну медиком-волонтером - служил в Первом добровольческом мобильном госпитале им. Пирогова.

В конце 2018 года призвался в ряды Вооруженных Сил Украины. Возглавил медицинский пункт батальона. У мужчины осталась жена и взрослый сын.

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Автор: Дмитрий Захаров