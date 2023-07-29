В Силах обороны юга не исключают, что Россия может применить новую тактику для нанесения ударов.

В Черном море из-за шторма россияне вдвое сократили количество своих кораблей, ракетоносители отправлены в пункты базирования.

Об этом во время телемарафона рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Сейчас корабельная группировка (РФ) в связи со штормом сокращена фактически вдвое. Пока бушевал шторм, их все же зашатало. Сейчас в Черном море 6 единиц, в Азовском - одна. Собирают (информацию об) обстановке надводную. Ракетоносители - в пунктах базирования, на боевом дежурстве они не наблюдаются", - сказала Гуменюк.

Сейчас, по ее словам, продолжается курсирование больших десантных кораблей вдоль паромной переправы.

"Дублируют фактически функции, поскольку Крымский мост в очередной раз был закрыт и у него есть существенные проблемы с мощностями, он не все может пропускать. Поэтому военные приобщаются к перевозке грузов, в том числе и морем", - пояснила пресс-секретарь.

Она отметила, что штормовая погода не очень этому способствует, поскольку для больших десантных кораблей 4-5 баллов это тоже "не очень приятно".

По словам Гуменюк, корабельная группировка врага вообще развернута в районе, который считают ракетобезопасным - это ближе к юго-востоку Крыма. И именно там сосредоточена сейчас активная навигация.

Она напомнила, что в северо-западной части Черного моря навигация была закрыта российскими войсками еще в начале широкомасштабного вторжения, когда они провозгласили там "террористическую операцию".

"Это сообщение (для моряков - УНИАН) продолжает действовать и исключение по нему было только для судов зернового соглашения. А сейчас снова блокада", - отметила Гуменюк.

По поводу усиления защиты южного региона Украины от вражеских атак, она указала, уже приняты меры для обеспечения максимально эффективной работы ПВО. Но при этом, не исключено, что враг сейчас думает над новой тактикой, отметила Гуменюк.

"Будем надеяться, что принятые меры будут достаточно эффективными. Но наблюдая за тем, что враг взял определенную паузу, можно сделать вывод, что готовится к следующим атакам по, возможно, новой какой-то тактике. Наблюдаем, делаем выводы, собираем разведданные", - сказала Гуменюк.

Россия атакует юг Украины с Черного моря - последние заявления об угрозе

Как сообщал УНИАН, Россия активно использует Черное море для осуществления воздушных атак по территории Украины.

Отдельно после массированной ракетной атаки на Одессу 23 июля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает поиск систем противовоздушной обороны для защиты Одессы, области и всего юга нашего государства от ударов российских захватчиков.

27 июля Гуменюк сообщила, после мощной атака россиян, Силы обороны были переориентированы на перепрофилирование работы противовоздушной обороны с целью усиления ее работы. Но для того, чтобы "адекватно реагировать" на такие мощные атаки, Украине нужны более современные средства ПВО, более мощная поддержка стран-партнеров, отметила пресс-секретарь Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга.

По ее объяснению, это касается и защиты от баллистических ракет, которые уже испытал враг и на южном регионе - ударил по центру Одессы и по жилым кварталам.

Вчера Гуменюк предупредила об усилении минной опасности на побережьях юга страны. По ее словам, мощный шторм способствовал тому, что на побережье и непосредственно прибрежную полосу принесло очень много мин. За прошедшие двое суток более 10 таких мин подорвалось, только две из них были уничтожены контролируемо.

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