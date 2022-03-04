Пилот катапультировался, но не выжил.

В Чернигове подбили вражеский самолет.

Об этом сообщил один из защитников Чернигова с позывным "Оборотень".

По его словам, у Чернигова тоже есть свой "Призрак" и Народный Герой!

"Сергей Ч. Скромный офицер, который 9 дней назад работал штатным клерком в Чернигове. Именно он научил многих "волков" использовать ПЗРК. Именно он сбил СУхого, который бомбил наш город", - сообщил защитник города.

Он подчеркнул, что гордится знакомством с этим героем.

"Пистолет пилота - его. Говорят, пилота поймали на Александровке (микрорайон Чернигова - УНИАН), но, похоже, тот при падении получил несовместимые для жизни травмы. Такое будет с каждым!",- отметил оборотень.

Как ранее сообщал УНИАН, в Чернигове в результате бомбардировки российской авиацией 3 марта погибли 47 человек.