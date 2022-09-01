Узурпатор Беларуси отметил, что "Россия не может проиграть эту войну".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время открытого урока истории в школах выразил поддержку России. Он также заявил, что "в ближайшее время" будет развязка войны.

Его цитируют беларуские СМИ.

Лукашенко начал рассказывать бред якобы у Зеленского конфликт с военными.

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"Там конфликт назревает между президентом и военными. Только военные могут поставить вопрос ребром и сказать: "Нет, давайте начинать переговоры, потому что Украину сотрут с лица земли". Украину делят - поляки заинтересованы в западных территориях страны", - сказал диктатор.

Лукашенко добавил, что "развязка конфликта будет уже в ближайшее время". Самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что ВСУ видят "бесперспективность" ситуации.

"Россия не может потерпеть там поражение. И я в этом, и многие беларусы в этом плане поддерживают Россию", - сказал Лукашенко.

Ранее Путин провел открытый урок школьникам 1 сентября и выдал смехотворную фразу.

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