Такой смельчак нашелся в Запорожской области.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко поделился видео, на котором мужчина голыми руками переносит мину в лесопосадку.

Так, местные жители нашли мину возле моста и домов. Один из смельчаков решился взять ее в руки и отнести в безопасное место.

"В Бердянске нашли мину у моста и домов - обычный украинский мужик с сигаретой в зубах голыми руками перенес ее в лесопосадку. Путин, куда ты полез?! Украинский народ непобедим", - подписал видео Геращенко.

Напомним, ранее жители Харькова поблагодарили Владимира Путина за "освобождение" на фоне горящего дома.

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