Эксперт отмечает, что промышленность РФ не успевает производить припасы в нужном количестве.

РФ уже сталкивается с проблемами и может лишиться своего главного преимущества, а именно пушек. Они начинают заканчиваться, как и боеприпасы.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

"Основу огневого поражения противника составляют ракетные войска и артиллерия. Вот это главный фактор. Все остальное - дополняющие элементы. Авиация имеет огромную мощь, но у нее есть очень много особенностей применения. Например, для того, чтобы успешно применять авиацию, нужно подавить ПВО противника, подавить процентов на 70. Тогда ваша авиация будет наносить удары, они будут летать в один конец, прилетая каждый раз с потерями в 50%", - рассказывает эксперт.

"По артиллерии, согласен - у России уже не так много. Судя по тому, что 2С19 на складах нет, 2А65 "Мста-Б" уже практически нет. И еще один нюанс - боеприпасы. Ведь Россия все 20 лет вела активную деятельность, они продавали их, исппользовали в войне. Две "чеченских" войны очень сильно подкосили количество боеприпасов, особенно вторая, потому что там они придумали тактику "огневого вала", когда выкладывается по 2-3, иногда 5-10 норм расхода боеприпасов, то есть если норма 100 - они выкладывали 1000 на цель. Потом война в Грузии, потом в Сирии, это все - боеприпасы", - добавил он.

Жданов отмечает, что промышленность РФ не успевает производить припасы в нужном количестве.

"Мы наблюдаем, что боеприпасы калибра 122 мм, Д-30 и 2С1 гаубицы - 2022 года выпуска.Я не удивлюсь, если скоро появятся орудия Д-44, Д-48, 85-мм пушки, потому что к ним боеприпасов очень много и еще их не расходовали. А 152, 122 - есть дефицит. По ракетам - калибры сухопутного базирования закончились полностью, более 4 месяцев уже не применяются, калибры морского базирования - в очень ограниченном количестве, "искандеры" - к сожалению еще тоже много, хотя применяются довольно редко. В основном они отстреливают старые советские запасы, ракеты воздушного базирования", - отметил он.

"Основу, которая подорвет огневую мощь войск РФ - либо боеприпасы, либо недостаточное количество артиллерии. Вот когда этот вид вооружения у них начнет умирать или снижать боевые потенциала - тогда и будет закат ВС РФ", - подчеркнул эксперт.

Сколько ракет осталось у России: ответ силовых органов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в арсенале России осталось меньше 30% высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день вторжения в Украину.

По информации осведомленного источника из силовых органов власти Украины, для того, чтобы восстановить довоенный запас высокоточных ракет, России понадобится пять лет.

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