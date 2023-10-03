Силы специальных операций Вооруженных сил Украины обнародовали кадры уничтожения российских оккупантов на востоке Украины. Об этом сообщают Силы Специальных Операций ВСУ в Telegram.
"На восточном операционном направлении за одни сутки бойцами ССО были уничтожены 27 оккупантов, еще 10 получили ранения", - говорится в сообщении.
Также выведена из строя самоходная артиллерийская установка 2С9"Нона".
В связи с этим, ССО обнародовали видео с отдельными кадрами работы операторов.
"Это были продуктивные сутки!", - отмечается в сообщении.
Потери РФ в Украине - детали
По последним данным Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 03 октября 2023 года ориентировочно составили убитыми 279 тысяч 440 солдат, в том числе 360 человек уничтожены за минувшие сутки.
Также за все время полномасштабной войны уничтожено 801 реактивную систему залпового огня, 4732 танков, 6565 артиллерийских систем и 9008 боевых бронированных машин.
На Запорожском направлении украинские защитники уничтожили пять боевых машин пехоты, два грузовика и полевой состав российских оккупантов. Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.