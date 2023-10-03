Украинские бойцы ССО продемонстрировали продуктивные результаты по ликвидации российских оккупантов за одни сутки.

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины обнародовали кадры уничтожения российских оккупантов на востоке Украины. Об этом сообщают Силы Специальных Операций ВСУ в Telegram.

"На восточном операционном направлении за одни сутки бойцами ССО были уничтожены 27 оккупантов, еще 10 получили ранения", - говорится в сообщении.

Также выведена из строя самоходная артиллерийская установка 2С9"Нона".

В связи с этим, ССО обнародовали видео с отдельными кадрами работы операторов.

"Это были продуктивные сутки!", - отмечается в сообщении.

Потери РФ в Украине - детали

По последним данным Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 03 октября 2023 года ориентировочно составили убитыми 279 тысяч 440 солдат, в том числе 360 человек уничтожены за минувшие сутки.

Также за все время полномасштабной войны уничтожено 801 реактивную систему залпового огня, 4732 танков, 6565 артиллерийских систем и 9008 боевых бронированных машин.

На Запорожском направлении украинские защитники уничтожили пять боевых машин пехоты, два грузовика и полевой состав российских оккупантов. Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

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