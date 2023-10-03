Уничтожено пять БМП, два грузовика и полевой склад россиян.

На Запорожском направлении украинские защитники уничтожили пять боевых машин пехоты, два грузовика и полевой состав российских оккупантов. Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

"На Запорожском направлении группа БпАК одного из подразделений Сил специальных операций обнаружила технику противника и передала информацию артиллерийскому подразделению Сил обороны", - говорится в сообщении.

В результате, как отмечается, было уничтожено пять БМП, два грузовика и полевой склад оккупантов.

В ночь на 3 октября армия РФ запустила по Украине более 30 БПЛА

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью российские оккупанты атаковали наше государство 31 ударным БпЛА "Shahed" и крылатой ракетой "Искандер-К". Пуски осуществлялись из временно оккупированного украинского Крыма: "Шахедов" - с мыса Чауда, крылатых ракет "Искандер-К" - из района Джанкой.

В южных и восточных областях вела боевую работу противовоздушная оборона: зенитные ракетные войска, истребительная авиация, подразделения мобильных огневых групп. Цели уничтожались в зонах ответственности воздушных командований "Юг" и "Восток" в пределах Николаевской и Днепропетровской областей.

Всего, силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожено тридцать воздушных целей. В частности 29 "Shahed-131/136" и одну крылатую ракету "Искандер-К".

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один - по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, две станции РЭБ и четыре артиллерийских средства противника.

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