Наев: боевые возможности украинской армии на крымском направлении усилены

Украинские правоохранители отработали совместные действия, а боевая служба переведена на усиленный режим.

В настоящее время у Украины нет данных о подготовке атаки России с юга, однако, усилены все виды разведки, от которой ежедневно поступает информация.

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Об этом сообщил командующий операции Объедененных сил Сергей Наев в комментарии РБК-Украина.

Кроме того, украинские правоохранители отработали совместные действия, а боевая служба переведена на усиленный режим.

"Мы четко понимаем все сценарии развития ситуации на этом направлении и адекватно оцениваем возможности Вооруженных сил РФ касательно наращивания военной силы за короткое время", - сказал он.

По словам Наева, уже выполнена определенная часть работ по повышению боевых возможностей украинских войск на этом направлении и эта работа продолжается.

Как сообщал УНИАН, бывший командующий силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что Россия в сентябре может напасть на Херсонскую область под предлогом учений, чтобы получить воду для Крыма.

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