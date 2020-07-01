Наев: боевые возможности украинской армии на крымском направлении усилены
В настоящее время у Украины нет данных о подготовке атаки России с юга, однако, усилены все виды разведки, от которой ежедневно поступает информация.
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Об этом сообщил командующий операции Объедененных сил Сергей Наев в комментарии РБК-Украина.
Кроме того, украинские правоохранители отработали совместные действия, а боевая служба переведена на усиленный режим.
"Мы четко понимаем все сценарии развития ситуации на этом направлении и адекватно оцениваем возможности Вооруженных сил РФ касательно наращивания военной силы за короткое время", - сказал он.
По словам Наева, уже выполнена определенная часть работ по повышению боевых возможностей украинских войск на этом направлении и эта работа продолжается.
Как сообщал УНИАН, бывший командующий силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что Россия в сентябре может напасть на Херсонскую область под предлогом учений, чтобы получить воду для Крыма.
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