Зато РФ продолжает наносить удары по гражданским объектам.

Подразделения ракетных войск Украины нанесли удары по трем средствам ПВО РФ, трем пунктам управления, двум складам боеприпасов и 1 средству РЭБ, сообщили в Генштабе.

Кроме того, украинская авиация нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, 1 пункту управления, 3 районам располож ения зенитно-ракетных комплексов врага. Зато армия РФ продолжает бить в том числе и по гражданским объектам.

"Всего враг нанес 3 ракетных и 159 авиационных ударов, совершил 162 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые и погибшие среди гражданского населения", – говорится в сводке Генштаба.

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РФ продолжает штурмовать украинские позиции на всей линии фронта.

Война в Украине - последние новости

Как сообщает Генштаб, за прошедшие сутки на фронте между украинскими и российскими войсками произошло 71 боевое столкновение.

Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что война переходит в новую стадию. Украина уже запустила собственное производство оружия и боеприпасов, но для ведения войны этого пока недостаточно.

Он также сказал, что потери РФ в войне больше в 7-8 раз украинских. Несмотря на это, враг поставил цель любой ценой захватить город Купянск в Харьковской области.

По состоянию на сегодняшнее утро потери России в войнахи уже составляют 398 140 человек. Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки, 13 февраля, ликвидировали еще 1060 российских оккупантов.

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