В частности, речь идет о танковых снарядах калибром 125-мм и артиллерийских снарядах калибром 122-мм.

Государственный концерн "Укроборонпром"сообщил о передаче армии танковых и артиллерийских снарядов, произведенных за рубежом по украинской технологии.

Об этом сообщает "Укроборонпром" в Facebook. "Вслед за отгруженной партией танкового 125-мм снаряда, передали в войска очередную партию артиллерийского 122-мм боеприпаса", - говорится в сообщении.

"Оба снаряда мы производим совместно со страной НАТО на зарубежных мощностях, но по украинской технологии и с привлечением наших специалистов", - сказано в сообщении.

Видео дня

Выпуск боеприпасов для ВСУ

В марте стало известно, что "Укроборонпром" в кооперации со страной НАТО наладил производство артиллерийского 122-мм снаряда за рубежом.

В частности, это уже третий вид боеприпаса после минометной 120-мм мины и танкового 125-мм снаряда, который изготавливается по украинской технологии и с привлечением украинских узкопрофильных специалистов на зарубежных мощностях. Снаряд калибра 122 мм используется украинской артиллерией при работе с прицепными гаубицами Д-30 (максимальная дальность поражения – 15400 м) и САУ 2С1 "Гвоздика" (максимальная дальность поражения – 15200 м).

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