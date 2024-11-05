Российская Федерация запустила по Украине дроны-камикадзе типа "Shahed", противовоздушная оборона отражает очередную ночную террористическую атаку.

Сейчас тревога раздается на Херсонщине, Запорожье, Харьковщине, Полтавщине, Сумщине, Черниговщине, Черкасщине, Житомирщине, Киевщине и в Киеве. В командовании Воздушных сил в 00:36 сообщили о нескольких группах "шахедов", летящих в Житомирскую область через Киевскую.

Тем временем в Харькове прогремела серия взрывов. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что россияне сбросили КАБы на Шевченковский и Киевский районы:

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"По имеющейся на сейчас информации - КАБы попали в землю, поэтому пока без жертв и разрушений. Но обследование мест прилетов продолжается".

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