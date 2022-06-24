Бронированный самолет оккупантов сбит из зенитно-ракетного комплекса "Игла".

Военнослужащий Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины сбил российский штурмовик Су-25.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"Сегодня, 24 июня, на одном из направлений военнослужащий подразделения противовоздушной обороны 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины сбил российский штурмовик Су-25 "Грач", - говорится в сообщении.

В частности, бронированный самолет оккупантов навсегда приземлен из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".

Как сообщал УНИАН, по данным на утро 24 июня украинские военные сбили 216 российских самолетов и 183 вертолета.

Ранее в Ростовской области на границе с Украиной разбился российский штурмовик Су-25, его пилот умер. В Южном военном округе предварительной причиной аварии называют "техническую неисправность". Также озвучивалось, что самолет мог зацепить линию электропередач. Штурмовик упал якобы во время учебного полета без боекомплекта.

Вас также могут заинтересовать новости: