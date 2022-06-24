Военнослужащий Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины сбил российский штурмовик Су-25.
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.
"Сегодня, 24 июня, на одном из направлений военнослужащий подразделения противовоздушной обороны 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины сбил российский штурмовик Су-25 "Грач", - говорится в сообщении.
В частности, бронированный самолет оккупантов навсегда приземлен из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".
Как сообщал УНИАН, по данным на утро 24 июня украинские военные сбили 216 российских самолетов и 183 вертолета.
Ранее в Ростовской области на границе с Украиной разбился российский штурмовик Су-25, его пилот умер. В Южном военном округе предварительной причиной аварии называют "техническую неисправность". Также озвучивалось, что самолет мог зацепить линию электропередач. Штурмовик упал якобы во время учебного полета без боекомплекта.