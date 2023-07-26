У одного из спасенных защитников было сложное ранение.

В Нацгвардии Украины рассказали невероятную историю спасения раненых украинских бойцов с хорошим финалом, произошедшую на Запорожском направлении фронта.

Аэроразведчики бригады "Кара-Даг" с помощью дронов обнаружили раненых побратимов и смогли спасти их – также с помощью "птички", говорится в сообщении НГУ.

"Аэроразведчики бригады Национальной гвардии "Кара-Даг" обнаружили раненых побратимов из танковой бригады ВСУ на Запорожском направлении и с помощью дронов помогли с водой, лекарствами, турникетом и указали правильный маршрут для эвакуации. Удалось спасти двух побратимов, которые оказались в нескольких сотнях метров от позиций врага, один из них со сложным ранением", – рассказывают нацгвардейцы.

Видео дня

В НГУ отметили, что на тот момент другие способы эвакуации были невозможными.

Бригада Кара-Даг - что о ней известно

Подразделение Национальной гвардии Украины – 15-я бригада оперативного назначения имени Героя Украины лейтенанта Богдана Завады в рамках кампании "Гвардия наступления" получило название "Кара-Даг" (в честь одноименной горы в Крыму).

С первых дней полномасштабной войны личный состав полка выполняет боевые задачи и дает отпор РФ, бойцы бригады, в частности, вели оборонительные действия в населенных пунктах: Мелитополь, Токмак, Каменское, Малая Токмачка. Предполагается, что подразделение будет участвовать в освобождении Крыма от российских захватчиков.

В этом месяце в МВД показали, как бойцы "Кара-Даг" на южном направлении совместно с другими подразделениями сил обороны уничтожают оккупантов и "прорубают" путь через российские линии обороны.

Вас также могут заинтересовать новости: