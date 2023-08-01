Было уничтожено три ББМ, семь единиц артиллерийских систем и минометов, одну РСЗО, одну единицу средств ПВО, один БпЛА, девять единиц автомобильной и специальной техники.

Силы обороны ВСУ системно выбивают оккупантов на Таврическом направлении, в течение суток там было уничтожено 22 единицы военной техники противника.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram.

"На Таврическом направлении продолжается работа Сил обороны. Артиллерийские подразделения нашей армии в течение суток выполнили 425 огневых задач. Было уничтожено 22 единицы военной техники противника", - заявил он.

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В частности, по словам командующего, было уничтожено три ББМ, семь единиц артиллерийских систем и минометов, одну РСЗО, одну единицу средств ПВО, один БПЛА, девять единиц автомобильной и специальной техники.

Также, как отметил Тарнавский, было уничтожено пять складов боеприпасов противника.

Потери РФ: актуальные данные

Как сообщал УНИАН, общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составили 246 тыс. 690 человек. За сутки ВСУ ликвидировали 500 российских захватчиков.

Также было уничтожено пять вражеских танков, 17 боевых бронированных машин, 23 артиллерийских систем, два средства ПВО, 10 БПЛА оперативно-тактического уровня.

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