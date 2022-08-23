Это произошло несколько недель назад.

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины показали эксклюзивные кадры своей работы в Донецкой области.

Видео опубликовано в официальном Telegram-канале ССО.

Спецназовцы сняли его еще несколько недель назад, однако показать смогли только сейчас. На нем изображен подрыв моста в Донецкой области, что создало для российских захватчиков преграду.

"Большое внимание мы уделяем уничтожению логистики, путей снабжения и маневров российских оккупантов. Для этого воины ССО используют различные способы и осуществляют атаки на многих, в том числе и чувствительных для инфраструктуры участках, временно контролируемых врагом", - отмечается в сообщении.

Украинские воины подчеркнули, что после деоккупации уничтоженные украинские объекты будут восстановлены, "в отличие от российских оккупантов".

Ранее сообщалось, что Силы специальных операций Украины сорвали вражескую попытку прорыва, ударив по нему тогда, когда он собрал силы.

Напомним, как бойцы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины эвакуировали с фронта жителей так называемой "ЛНР", которых принудительно мобилизовали оккупанты, несмотря на нежелание воевать.

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