Сегодня российская пропаганда и многие в России хотят перебросить эту ответственность на какие-то неофициальные, неформальные военные объединения, формирования или группы.

Основная ответственность за военные преступления лежит на государстве Российская Федерация и на регулярной российской армии.

Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов сказал в эфире информационного телемарафона, комментируя недавнее видео с казнью украинского военнопленного.

"Основные зверства, нарушения правил ведения войны и отношения к гражданскому населению имеют непосредственную связь с регулярной российской армией. И сегодня российская пропаганда и многие в России хотят перебросить эту ответственность на какие-то неофициальные, неформальные военные объединения, формирования или группы. Но это не так. Основная ответственность за военные преступления - на государстве Российская Федерация и на регулярной российской армии", - сказал он.

Видео дня

Казнь украинского военного

Вечером 11 апреля в соцсетях появилось видео, на котором российские военные ножом отрезают голову украинскому военнопленному. Судя по видео, военный еще был жив, когда один из оккупантов начал это делать. Эти действия приписали наемникам ЧВК "Вагнер".

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