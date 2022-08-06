"Контратака должна быть молниеносной, где бы она ни происходила, чтобы противник не имел времени на надлежащий ответ", - заявил эксперт.

Британский военный эксперт, полковник в отставке, Глен Грант, сказал, что контратаки ВСУ имеют пошаговый рывковый темп, что позволяет рашистам иметь время на восстановление сил.

Гранта цитирует "Эспрессо".

"Что касается украинской контратаки, то она несколько отличается от того, что себе представляет коллективный Запад, то есть это не совсем прорыв, а скорее пошаговый рывковый темп, что дает россиянам время пополнить свои резервы. Например, несколько недель назад ВСУ атаковали мост под Херсоном, но дали россиянам время на сооружение понтонных мостов и другие способы переправы через реку. Контратака должна быть молниеносной, где бы она ни происходила, чтобы противник не имел времени на надлежащий ответ", - заявил эксперт.

Ранее была информация, что Россия готовит 25 000 военных для окружения Николаева. Эксперт Сергей Грабский считает, что россияне будут пытаться создать угрозу для Николаева и Кривого Рога.

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