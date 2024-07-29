'Украинская команда' передала самолеты-камикадзе, ретранслятор и катапульту 'потомкам рыцарей Зимнего похода' из 28 бригады

Руководитель волонтерского штаба Артур Палатный поблагодарил бойцов 28 бригады, более 2 лет защищающих Украину на самом горячем направлении на Донбассе.

"Украинская команда" передала 28 механизированной бригаде партию самолетов-камикадзе, ретранслятор и катапульту к ним. Об этом сообщает Фейсбук страница Волонтерского штаба "Украинская команда".

"Украинская команда" передала 28 славной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего похода очередную партию самолетов-камикадзе, ретранслятор и катапульту к ним. Эти самолеты уже завтра полетят на головы орков", – говорится в сообщении.

В волонтерском штабе напомнили, что 28 бригада продолжает традиции воинов УНР.

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"В конце десятых годов ХХ века бойцы Украинской Народной Республики совершили первый зимний поход по тылам большевиков и деникинцев. За весь поход было пройдено 2500 км, проведено более 50 успешных боев. Сегодня потомки славных рыцарей Зимнего похода – бойцы 28 бригады, продолжают славные традиции воинов УНР. С начала широкомасштабного вторжения они избивали врага в Одесской области, освобождали правобережье Херсонщины. Сейчас – воюют на Донбассе", – отмечает "Украинская команда".

Руководитель волонтерского штаба Артур Палатный поблагодарил бойцов 28 бригады, более 2 лет защищающих Украину на самом горячем направлении на Донбассе.

"Хочу поблагодарить наших ребят, наших героев, которые уже более двух лет защищают наше государство на самом горячем направлении на Донбассе. Друзья, мы непременно победим. Слава Украине! И смерть врагам!" – отметил Палатный.