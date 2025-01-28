'Украинская команда' передала партию дронов 72 бригаде на одно из самых горячих направлений

Руководитель "Украинской команды" Палатный призвал продолжать поддерживать ВСУ.

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал партию FPV-дронов бойцам 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

"Передали очередную партию дронов легендарной 72 бригаде имени Черных Запорожцев. Уже завтра наши дроны полетят на головы орков на одном из самых горячих направлений", - написал Артур Палатный.

Он отметил, что бойцы 72 бригады обороняли Киев, освобождали Сумщину и Харьковщину, давали отпор оккупантам под Бахмутом. А потом два года подряд героически защищали Угледар.

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Руководитель "Украинской команды" призвал продолжать поддерживать ВСУ.

"Друзья, я понимаю, что некоторые устали. Но больше всего устали наши хлопцы, которые защищают наше государство 24/7. И мы должны помнить об этом каждый день и помогать нашим героям. Вместе обязательно победим!" – подчеркнул Палатный.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" уже в этом году передала партию дронов спецподразделению ССО "Рейнджер" на Курское направление и военный экскаватор – 3 батальону Украинской добровольческой армии.