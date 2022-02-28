Ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины.

Украинская делегация прибыла в район белорусско-украинской границы для участия в переговорах с представителями Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, в состав делегации вошли председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, глава делегации Украины в ТКГ Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

Отмечается, что ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины.

Напомним, сегодня могут состояться первые переговоры со страной-агрессором с момента начала полномасштабной войны против Украины. Место проведения - в районе реки Припять на украинско-белорусской границе.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который входит в состав украинской делегации на переговорах с Россией в Белоруссии, заявил, что они сегодня проводятся для того, чтобы "услышать предложения".

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