Можно говорить об оперативной паузе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе наши Вооруженные силы действуют на отлично.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорилось в его оперативном обращении.

"На Донбассе наши Вооруженные силы действуют на отлично. Харьковское направление очень сложное. Силы для защиты города работают. Они надежны", - сказал он.

Наиболее проблемная ситуация, по словам президента, на юге.

"Наши войска ведут ожесточенные бои в пригороде Херсона. Враг пытается из оккупированного Крыма подвинуться в сторону Мелитополя", - добавил он.

Непростая ситуация на севере.

"На севере страны враг медленно продвигается в Черниговской области, но там есть кому его держать. Надежная оборона построена в Житомирской области. Вражеский десант в Гостомеле блокируют. Войска получили приказ на его уничтожение", - сказал Зеленский.