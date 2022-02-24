Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе наши Вооруженные силы действуют на отлично.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорилось в его оперативном обращении.
"На Донбассе наши Вооруженные силы действуют на отлично. Харьковское направление очень сложное. Силы для защиты города работают. Они надежны", - сказал он.
Наиболее проблемная ситуация, по словам президента, на юге.
"Наши войска ведут ожесточенные бои в пригороде Херсона. Враг пытается из оккупированного Крыма подвинуться в сторону Мелитополя", - добавил он.
Непростая ситуация на севере.
"На севере страны враг медленно продвигается в Черниговской области, но там есть кому его держать. Надежная оборона построена в Житомирской области. Вражеский десант в Гостомеле блокируют. Войска получили приказ на его уничтожение", - сказал Зеленский.