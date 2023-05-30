Он подчеркнул, что это чисто оборонительное вооружение.

Президент Владимир Зеленский надеется, что Южная Корея предоставит Украине оборонительную военную технику, в частности, зенитные системы для отражения российских атак.

Об этом шла речь в интервью главы государства южнокорейской ежедневной газете Chosun Ilbo. Президент поблагодарил за обещание Южной Кореи отправить нашей стране машины для разминирования и гуманитарную помощь на общую сумму около 230 миллионов долларов. При этом он подчеркнул, что Украине нужны системы ПВО и раннего предупреждения.

"Мы осознаем, что существует несколько ограничений по поддержке вооружений. Однако я считаю, что корейские принципы не должны применяться к оборонным системам и оборудованию для защиты энергосистем (что Корея пока не поддерживает)", - отметил Зеленский.

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Он пояснил, что зенитные комплексы - это сугубо оборонительная техника, а не оружие.

"Для восстановления Украины "Небесный Щит" должен существовать. Мы искренне надеемся, что Корея поддержит нас в этой области. Кроме того, есть система раннего предупреждения, которая предупреждает о российских авиаударах, которые также нуждаются в помощи от Южной Кореи", - добавил украинский лидер.

Война в Украине - помощь Южной Кореи

Как писал The Wall Street Journal, Южная Корея достигла с Вашингтоном конфиденциальной договоренности по поводу передачи Украине артиллерийских снарядов и поставила большую партию на сотни тысяч боеприпасов.

Ранее отмечалось, что Европейский Союз может оказать давление на Южную Корею, чтобы страна передала вооружение непосредственно Украине.

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