Место расположения склада установили разведчики.

Украинские военные ударили по очередному складу с боеприпасами российских оккупантов.

Об этом сообщает 45 отдельная артиллерийская бригада Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

"Эффектное уничтожение вражеского склада с боеприпасами. Разведкой бригады установлено местоположение вражеского склада с боеприпасами. Проведенной доразведкой с воздуха подтверждено постоянное пребывание в районе склада грузовых автомобилей врага и подъезд к составу вражеской бронетехники. Вследствие умелой корректировки состав поражен. Слава Украине", - говорится в сообщении.

Воины также обнародовали видео уничтожения.

Как сообщал УНИАН, за сутки в Донецкой и Луганской областях украинские военные сбили один вражеский самолет и три беспилотника оккупантов. Защитники отбили сегодня 11 атак врага, еще на трех локациях продолжаются бои.

Кроме того, на востоке украинские военные уничтожили почти 180 российских оккупантов и пять вражеских танков.

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