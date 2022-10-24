Уменьшилось количество тех, кто верит, что Россия использует атомное оружие.

65% опрошенных считают, что Россия не применит ядерное оружие против Украины, еще больше тех, кто считает, что оно не будет применено против стран НАТО.

Такие данные опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного общенационального опроса в условиях войны 8-9 октября 2022 года.

Две трети украинцев не верят, что Россия может применить ядерное оружие против Украины, еще больше респондентов не верят в возможность ядерного удара по странам-участникам НАТО (84%). В частности, 18% опрошенных однозначно убеждены, что Россия не применит такое оружие против Украины (в апреле 2022 года так думали 12% опрошенных), 47% - ответили, что скорее нет (в апреле - 40%), 24% сказали "скорее да" (в апреле 37%), а 2% однозначно уверены, что Россия применит его (4%).

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По сравнению с опросом в апреле возросла уверенность в том, что Россия не нанесет ядерный удар по Украине и западным государствам-членам Североатлантического Альянса.

50% опрошенных считают, что Россия однозначно не использует такое оружие против стран НАТО (в апреле так считало 27%), "скорее нет" - 34% (44%), 9% ответили, что "скорее да" (20%) и 2% - "однозначно да" (3%).

Как проводился опрос

Опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Применит ли Путин ядерное оружие: прогнозы

Ранее в крупнейших спецслужбах Германии заявили о вероятности использования Россией ядерного оружия в Украине, поскольку проигрыш на войне может представлять собой "экзистенциальную угрозу правлению Путина".

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, если РФ применит ядерное оружие, страны, не входящие в ядерный клуб, будут пытаться получить на вооружение гораздо более простое в содержании и применении радиологическое оружие, в частности "грязную" бомбу.

Олег Жданов заявил, что теоретически президент Российской Федерации Владимир Путин может применить против Украины тактическое ядерное оружие, но он очень боится.