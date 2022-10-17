В Германии считают, что дело может дойти до применения "субстратегического ядерного оружия" на территории Украины.

В крупнейших спецслужбах Германии заявили о возможности использования Россией ядерного оружия в Украине, поскольку проигрыш на войне может представлять собой "экзистенциальную угрозу правлению Путина".

Об этом пишет Spiegel.

Глава Федеральной разведывательной службы Бруно Каль считает, что дело может дойти до применения "субстратегического ядерного оружия" на территории Украины. Путин может предпринять такой шаг, чтобы навязать Украине продиктованный мир, поскольку с российской стороны не видно никаких признаков готовности к компромиссам в возможных переговорах.

Видео дня

Каль подчеркнул, что проигрыш на войне в Украине может "представлять экзистенциальную угрозу для правления Путина". Однако он отметил, что у его службы нет доказательств того, что Россия планирует использовать стратегическое или тактическое ядерное оружие.

В то же время, спецслужбы Германии обвинили Путина в том, что когда он решился на полномасштабное вторжение в Украину, он фактически напал на весь Запад.

Каль назвал действия Путина в Украине "объявлением войны всему свободному, демократическому миру". Свою оценку событиям в Украине дал и президент Ведомства по защите конституции (BfV) Томас Гальденванг.

"Тлеющее системное соперничество превратилось в открытую борьбу", – заявил он.

Гальденванг добавил, что российское вторжение в Украину "изменило правила игры" во всех сферах политики, связанных с безопасностью. Это оказывает прямое влияние на внутреннюю безопасность Германии. В апреле федеральное правительство выслало из страны 40 российских шпионов. Впрочем, по словам главы BfV, это далеко не все агенты России.

Война России против Украины: роль Запада

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года страны Запада поставляют Украине вооружение и гуманитарную помощь, а также проводят учения украинских военных.

17 октября стало известно, что в Европарламенте озвучили новый вариант военной помощи Украине в борьбе против российской агрессии. Странам Запада предложили сдавать современное вооружение в аренду нашей стране.

Ранее Германия объявила о поставках Украине 16 самоходных артиллерийских установок Zuzana в рамках совместного проекта с Данией и Норвегией. Пакет помощи также включает 130 полевых обогревателей, 36 машин скорой помощи, 100 тысяч аптечек и сухпайки.

В тот же день заявление о предоставлении Украине военной помощи сделали и в НАТО. В Альянсе отметили, что предоставят нашей стране больше средств противовоздушной обороны.

Вас также могут заинтересовать новости: