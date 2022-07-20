Раскрывать такую информацию можно только после официального сообщения Генштаба.

Украинцев призвали не называть виды оружия, из которого ВСУ поражают цели, до того, как это сделает Генштаб.

С такой просьбой выступила заместитель министра обороны Анна Маляр в своем Facebook.

По ее словам, эту информацию может использовать враг.

"Для гражданских лиц во время войны главное информационное правило - о военных действиях, их ходе, последствиях, результатах первыми говорят военные. Ту информацию, которая гражданским кажется не очень ценной или очевидной, на самом деле использует враг", - подчеркнула заместитель министра обороны.

Маляр также попросила не называть цели, по которым, якобы, попали военные.

"К примеру, не надо называть виды оружия из которого ВСУ попадает во вражеские цели. Мы можем это обсуждать, если об этом сообщил Генштаб. Не надо приписывать ВСУ попадание в гражданские цели врага, даже если вам очень бы этого хотелось. Наши Вооруженные Силы соблюдают правила и обычаи войны, установленные международным правом", - отметила она.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные уничтожили в Лазурном сверхсовременную российскую РЛС.

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