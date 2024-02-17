Эксперты и аналитики отмечают, что не стоит надеяться, что Россию можно легко разгромить.

Конгресс США продолжает задерживать помощь для Украины, а ситуация на фронте становится все более напряженной. Военные эксперты и аналитики обсуждают возможные сценарии развития войны России против Украины.

Год трения и перемен

Как говорится в материале NewYorker, год начался с важных решений и политических трений. Президент Владимир Зеленский сменил главнокомандующего Валерия Залужного. Зеленский, похоже, считал, что его генерал провалил контрнаступление. Зато Залужный считал, что его президент отказывается смотреть фактам в глаза.

Также были споры между Украиной и ее союзниками. Как писала западная пресса, официальные лица США жалуются, что украинские генералы не прислушались к их советам относительно контрнаступательных действий. Украинцы, в свою очередь, обвинили американцев. Они доставили слишком мало оружия и сделали это слишком поздно; они настаивали на своей тактике, даже когда было ясно, что она не подходит для местности и противника; и все это они делали из Вашингтона и Висбадена, а не из окопов, лесов и открытых полей, где отдали жизнь украинские солдаты.

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Зато враг не считался с потерями и бился насмерть. Русские не были деморализованными, некомпетентными или плохо оснащенными. Они осуществили жестокую и эффективную оборону. Это не были те оккупанты, которыми украинцы видели их в первый месяц войны.

"Люди сделали очень убедительные выводы на основе первого месяца войны. И я думаю, что многие из этих выводов были неверными", - сказал Роб Ли, бывший морской пехотинец и аналитик Российской армии в Институте исследований внешней политики.

"Невозможно предсказать будущее войны. Большинство людей, которые начинают войну, думают, что она быстро закончится. И, конечно, никто не начинает войну, которую, по его мнению, не сможет выиграть", - сказала Беттина Ренц, профессор международной безопасности Ноттингемского университета и эксперт по российской армии.

"Война закончится быстро, или продлится долго"

Русские солдаты не были лучшими на планете, но и не такими жалкими, как выглядели в тот первый месяц войны. Очень успешное украинское контрнаступление осенью 2022 года стало доказательством для обеих сторон, что российская оборона может разрушиться моментально, а Украина может возвращать значительные территории.

Затем встал вопрос, с какой армией Украина столкнется летом и осенью 2023 года: с неукомплектованной и деморализованной, которую видели в Харькове, или с организованной и боеспособной, которую видели в Херсоне? Ответ, к сожалению, оказался последним.

"Нарративы о том, что российские военные - это некомпетентная машина-клоун, неспособная учиться, что они вот-вот развалятся и тому подобное, не помогают и наносят реальный вред. Они не развалились. Они все еще там. Они стояли на поле и за два года поглотили западное оружие и помощь на миллиарды", - сказала Дара Массикот из Фонда Карнеги за международный мир.

Некоторые аналитики надеются, что предстоящая передача украинской стороне американского истребителя F-16 изменит ход войны. Большинство прогнозирует, что F-16 будет полезным, но не решающим. Многие обеспокоены тем фактом, что новый главком Александр Сырский - генерал, который настаивал на обороне Бахмута даже после того, как он стал необороноспособным. Больше всего аналитики обеспокоены пакетом военной помощи, который задерживается в Конгрессе США.

"Политологическая литература о продолжительности войны (в отличие от результатов войны) достаточно четкая: если война не закончится быстро, она продлится долго. Это потому, что стимулы меняются. Потеряна кровь и имущество. Общество мобилизовано, враг осквернен. Люди злые. Война должна продолжаться", - пишет издание.

Война 2024: прогнозы

Большинство военных аналитиков считают, что в следующем году, даже если помощь США наконец-то поступит, Россия будет иметь преимущество. РФ использовала постоянные доходы от продажи нефти и газа для оплаты производства оружия: она производит боеприпасы, ракеты и танки со скоростью, вдвое и втрое превышающей показатели до войны.

Несмотря на то, что украинские войска используют инновационные беспилотники на поле боя, Россия за последний год изготовила больше беспилотников и мобилизовала личный состав.

Украина имеет определенные преимущества. Поставленные с Запада ракетные системы большой дальности обладают возможностями точности и уклонения, с которыми не могут сравниться российские ракеты. Это позволило Украине нанести удары по российским аэродромам, казармам и складам оружия далеко за линией фронта, в том числе в Крыму. Они также помогли Украине прорвать блокаду ее черноморских судоходных путей.

"Украинские воины лучше понимают, за что они воюют, а армия является самым уважаемым институтом в стране. Хотя Залужного изменили, есть основания полагать, что реформы, которые он отстаивал, в частности существенное увеличение мобилизации войск, будут проведены без него", - пишет издание.

"Украине нужно готовиться к длительной войне. Вы должны создать пространство для Украины, чтобы претендовать на победу в не идеальных условиях. Потому что, если вы говорите, что победа - это то, что россияне полностью уйдут из Крыма и Донбасса, Украина в НАТО, а Москва как - то исчезнет с лица земли - это нереальная цель. Для меня победа Украины – это ситуация, в которой Россия не сможет сделать это снова или, по крайней мере, ей будет очень трудно сделать это снова", - сказала Ольга Оликер, бывший аналитик rand и сотрудник Пентагона, которая сейчас возглавляет программу Европы и Центральной Азии в Международной кризисной группе.

Победа может означать сделку, которая ограничит российские войска, или укрепление украинской обороны. Есть также надежда, не совсем иллюзорная, что Россия в конце концов станет слишком уязвимой, что будет угрожать режиму Путина.

"В российскую систему встроена определенная доля нестабильности, о чем россияне волнуются. В какой-то момент, если они будут достаточно обеспокоены, они могут захотеть вести переговоры", - сказала Оликер.

Существует еще один вариант того, как может развиваться война, кроме "взаимоболочного тупика". Как подчеркнул Майкл Кофман, аналитик Российской армии, который сейчас работает в Фонде Карнеги за международный мир, Украина может начать проигрывать. Может произойти прорыв российских сил, хотя они пока не смогли его достичь. Может также произойти истощение воли Украины и Запада, поэтому Киев будет вынужден идти на переговоры о уступках с позиции слабости. Тогда возникает вопрос: что, кроме катастрофических гуманитарных и политических последствий для Украины, победа России будет означать для мира? Если Путин одержит победу или одержит победу, что он будет делать дальше?

Некоторые аналитики утверждают, что он ничего не будет делать, что Украина является особым случаем, более центральным в концепции России как имперского государства, чем любая другая страна. В настоящее время в США насчитывается около ста тысяч военнослужащих в Европе; в 1989 году их было в три раза больше. Неоднозначный результат в Украине, который оставляет Россию способной к дальнейшим наступательным действиям, может означать движение к старым численностям войск.

Оликер, работающая в Международной кризисной группе, пока не видит, как может закончиться эта война. Она признала, что после неудачного контрнаступления, в разгар долгой холодной зимы и поддержкой Запада под сомнением, Украина переживает очень тяжелый момент.

"Это война. Если это на самом деле долгая война, приготовьтесь к еще нескольким поворотам вперед и назад", - отметила она.

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