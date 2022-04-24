Более 80% раненых военных после лечения вновь возвращаются в строй.

Украина имеет огромную победу военной медицины, ведь благодаря усилиям медиков, высокому уровню качества лечения и реабилитации, более 80% раненых военных снова возвращаются в строй.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире информационного телемарафона.

По ее словам, даже сегодня в день Пасхи боевые действия в стране не прекращаются, но это еще один день, который приближает Украину к победе. В боевых условиях сложно придерживаться традиций Пасхи и обеспечить всех военнослужащих возможностью попробовать паску, но то что возможно, было сделано. В том числе, благодаря волонтерам и всем гражданам, которые к этому присоединились.

"Вчера мне удалось передать паски в один из госпиталей нашей страны для раненых военных и медицинского коллектива. Поскольку очень важно понимать, что военные медики по сути также на фронте, потому что отвечают за здоровье и жизнь наших раненых воинов. Хочу отметить огромную победу украинской военной медицины. Благодаря высокому уровню качества лечения и реабилитации после боевых ранений мы имеем чрезвычайно высокий процент военнослужащих, которые снова возвращаются в строй. Это более 80%", - акцентировала Маляр.

Также, заместитель министра обороны отметила, что все государственные процессы сейчас организованы на высоком уровне, поэтому Вооруженные силы Украины обеспечены всем, чем нужно.

"Единственное, в чем украинская армия нуждается в помощи, это тяжелое вооружение, которое мы ожидаем от наших международных партнеров", - сказала Маляр.

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