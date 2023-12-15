Тревога охватила пять областей.

В пятницу, 15 декабря, российские захватнические войска выпустили ракету в сторону Кривого Рога. Об этом в 16:40 сообщили в командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Ранее они сообщали, что в акватории Азовского моря фиксируют активность российской тактической авиации. Есть угроза применения авиационных средств поражения. Сейчас тревога объявлена в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях.

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Обновлено в 16:55: Отбой угрозы, пишут Воздушные силы.

Обновлено в 16:53: В Кропивницком прозвучали звуки взрывов, сообщает Общественное.

Обновлено в 16:48: Ракета изменила направление на Кропивницкий. Военные призывают жителей города находиться в укрытиях.

Ракетные обстрелы Украины: последние новости

Напомним, что вчера по всей территории Украины неоднократно звучали воздушные тревоги. Все из-за того, что российские захватчики поднимали в небо истребители МиГ-31К.

Во время тревог оккупанты выпускали по Украине ракеты, сообщалось о взрывах в Киевской, Хмельницкой и Днепропетровской областях. Впоследствии в Воздушных силах сообщили, что удары были нанесены "Кинжалами". В Хмельницкой области зафиксировали "прилет".

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