Местные паблики сообщают "о 10 прилетах" по военной авиабазе.

Сегодня утром в Нижегородской области России, где находится военный аэродром "Саваслейка", откуда взлетают истребители МиГ-31, раздались взрывы.

Как пишут росСМИ, под утро местные жители заметили беспилотники над населенными пунктами Велетьма и Саваслейка. Astra написала, что рядом с этими селами расположен военный аэродром "Саваслейка". Согласно открытым данным, на нем дислоцирован филиал 4-го Государственного центра подготовки авиационного персонала и военных испытаний минобороны РФ.

Местные паблики сообщают "о 10 прилетах" по военной авиабазе "Саваслейка".

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подтвердил информацию о налете беспилотников, объявив в телеграмме о работе ПВО и средствах радиоэлектронной борьбы "для подавления атаки беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

От Саваслейки до украинской границы примерно 650 км. На этом аэродроме базируютсяв том числе самолеты МиГ-31, носители ракет "Кинжал". В Украине во время взлетов МиГ-31 с "Саваслейки" регулярно объявляют воздушную тревогу.

Атаки дронов на территорию РФ

На территории РФ в последнее время регулярно случается "хлопок". Дроны наносят удары по НПЗ и военным объектам. Ранее беспилотники СБУ и ВСУ устроили переполох на полигоне и трех НПЗ в Краснодарском крае. В частности под удар попали Афипский, Ильский и Краснодарский нефтеперерабатывающие заводы.

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