Кроме того, Украина заинтересована в получении приглашения на встречи G20.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова должна прибыть в Индию 10 апреля. Представительница МИД попросит Индию предоставить Украине гуманитарную помощь и оборудование для ремонта энергетической инфраструктуры, которая была повреждена бомбардировками РФ.

"Джапарова, прибудет в Индию в понедельник и проведет межведомственный диалог, а также пообщается со СМИ и аналитическими центрами в столице страны с целью заручиться поддержкой Украины в Индии", - сообщает The Hindu.

По данным издания, Украина запросила у Индии фармацевтические препараты и медицинское оборудование. Также Джапарова планирует обсудить с премьер-министром Индии с Нарендрой Моди "Формулу мира".

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Украинские власти заинтересованы в получении приглашения для участия во встречах G20, которые проходят под председательством Индии. В частности, речь идет о приглашении президента Владимира Зеленского выступить перед лидерами G20 во время саммита.

Война в Украине - позиция Индии

В сентябре 2023 года состоится очередной саммит Большой двадцатки, который будет принимать Индия. Недавно, на встрече финансовых лидеров стран G20 Индия отказалась обсуждать санкции против РФ. Мероприятие завершилось без совместного заявления из-за споры относительно осуждения российской агрессии.

Кроме того, индийский переговорщик Амитабх Кант на саммите "Большой двадцатки" (G20) призвал мир сосредоточиться на глобальной бедности и "отойти" от войны в Украине.

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