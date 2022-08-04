В этом случае Россия может назвать Украину страной-агрессором.

Полномасштабные боевые действия на территории Украины идут уже более пяти месяцев, однако ни одна из сторон официально не объявила о войне.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал в YouTube, почему Украина не может сделать этого первой.

"Россия очень боится слова "война". Если мы первыми объявляем войну нас Россия может признать страной-агрессором, и раздуть из этой мухи слона. Нестойкий Запад начнет колебаться, начнет высказывать обеспокоенность, и мы можем потерять какую-то часть поддержки", - отметил он.

По словам эксперта, потеря поддержки даже на короткое время является для Украины критичной.

Жданов сказал, что в случае объявление войны, ООН будет вынуждена одну из сторон признать государством, которое развязало войну. С такой страной члены ООН обязаны будут разорвать все дипломатические отношения.

"Не весь мир готов сегодня разрывать дипломатические отношения с Россией. В том числе и целый ряд стран из состава Европейского союза. Россия не объявляет войну, потому что боится, что ее исключат из ООН... Если мы объявим... нас не признают страной-агрессором, но все равно упираемся в разрыв отношений", - заявил эксперт.

Он добавил, что, вероятно, Украина не объявляет войну по совету западных партнеров.

Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий также заявил, что Россия не будет оглашать войну Украине или мобилизацию внутри страны в ближайшее время.

Вас также могут заинтересовать новости: