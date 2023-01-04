По словам Данилова, Кремль имел два плана, согласно которым за три дня должны были захватить Киев, а за три недели дойти до Львова.

Украина начала подготовку к войне с Российской Федерацией еще в декабре 2019 года.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона. По его мнению, решающим стало и то, что весь украинский народ встал на защиту своей Родины.

"Если бы государство не было готово к войне, то за 3-5 дней россияне имели бы тот успех, на который они рассчитывали", - подчеркнул секретарь СНБО.

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По словам Данилова, Кремль имел два плана, согласно которым за три дня должны были захватить Киев, а за три недели дойти до Львова.

"У них было два плана. Первый план у них был: до 7 марта они должны были закончить полностью то, что касается Левобережья, что касается Киева. Это был крайний срок, и именно в этот день прибывал один гражданин России, а в прошлом гражданин Украины Янукович находился в Минске, потому что он должен был 7 марта уже находиться в других городах на территории нашей страны. А потом был следующий этап, который они планировали", - рассказал секретарь СНБО.

Война в Украине

Как ранее сообщал УНИАН, власти Украины знали, что Россия нападет, еще в ноябре 2021 года, однако вторжение российских войск ожидали 22 февраля, а не 24 февраля.

Ранее в офисе президента пояснили, почему украинцам не рассказали о неизбежности полномасштабного вторжения РФ.

По данным Генштаба, потери России в Украине за сутки выросли на 720 оккупантов. Теперь общие боевые потери противника в нашем государстве составляют около 108 910 человек,

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