В СНБО подчеркнули, что предложения отдать украинскую территорию агрессору - это полное безумие.

Президент Франции Эммануэль Макрон может отдать российскому лидеру Владимиру Путину Бордо, если он хочет вести переговоры с агрессором о "гарантиях безопасности" и идти на уступки.

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона. По его словам, подобные предложения являются безумием.

"Если кто-то считает, что нам надо извиниться и отдать им Крым, Донецкую, Луганскую области, то это полное безумие. Более того, я не могу понять, каким образом вы с террористами разговариваете. Вот представьте себе, садится за стол Байден и Усама бен Ладен и они начинают переговоры о гарантиях Усама бен Ладену", - возмутился Данилов.

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Секретарь СНБО также обратился к Макрону, комментируя его предложение относительно уступок России и сохранения репутации Путина.

"И когда вы говорите, что с ним нужно о чем-то говорить, ему нужно давать какие-то гарантии - ну отдайте ему Бордо, свое отдавайте. Наше не надо, мы сами разберемся", - подытожил он.

Гарантии безопасности для России

В начале декабря Макрон высказался о необходимости предоставить России гарантии безопасности после окончания войны против Украины. Он считает, что такие гарантии в контексте расширения НАТО в будущих переговорах между Украиной с ее союзниками и Россией станут одним из вопросов, от которых будет зависеть мир.

Это предложение вызвало критику и возмущение у ряда мировых лидеров. Тогда же Данилов подчеркнул, что гарантией безопасности для РФ можно считать то, что европейская судебная система является гуманной и приговор в Гааге не предусматривает смертной казни. Он подчеркнул, что сейчас надо гарантировать безопасность мира от России, а не наоборот.

Несмотря на критику, Эммануэль Макрон продолжает настаивать, что если Россия не получит гарантии безопасности от Запада, новая война охватит весь европейский континент.

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