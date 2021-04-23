Украина не намерена вести переговоры с представителями "ЛДНР" "даже в условном пространстве". Ранее с таким предложением выступил президент РФ Владимир Путин.
Об этом в эфире "Украина 24" заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.
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Он подчеркнул, что для Украины это принципиальный вопрос.
"Наша позиция принципиальная, она заключается в том, что никаких переговоров с так называемыми "ЛНР" и "ДНР" не будет и не может быть, даже в условном пространстве, в режиме "фантастика на втором этаже", - говорит Арестович.
Он также отметил, что своим предложением Путин дезавуировал Минские соглашения.
"Путин сделал очень интересную вещь: он фактически дезавуировал Минские соглашения. Он сказал "с республиками "ЛНР/ДНР", которые Россия никогда не признавала до этого. Конечно, это оговорка, но это предостережение подвешивает Минские соглашения. Если придираться, это словесный выход из Минских соглашений", - заявил он.
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