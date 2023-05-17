Бои, которые произошли в Киевской области, были самыми тяжелыми для нашего государства, отметил руководитель ГУР МО.

Бои за Мощун и Гостомель Киевской области сорвали замысел РФ по захвату Украины, убежден начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Об этом он сказал в интервью в рамках программы "Разные люди". Отвечая на вопрос, какие события в период полномасштабной войны были самыми тяжелыми для Украины, глава разведки назвал бои в Мощуне и Гостомеле.

"Первый день и бои в Мощуне - я считаю, что это были два таких события, которые в конце концов до конца разрушили планы Российской Федерации. Полностью до конца. Потом выбивание из Ирпеня поставило точку. Но Мощун и бои в Гостомеле - это те события, которые разрушили их замысел", - отметил Буданов.

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Как сообщал УНИАН, Россия планувала оккупацию всей Украины максимум за 10 дней. В первый день широкомасштабного вторжения войска РФ зашли в Киевскую область, имея планы захватить Киев.

Мощунская битва стала одним из важнейших сражений обороны Киева в марте 2022 года. Бои за контроль над селом Мощун и окрестностями продолжались с 27 февраля по 21 марта 2022 года.

Бои за Гостомельский аэропорт начались 24 февраля 2022 года. Оккупанты взяли под контроль стратегически важный аэропорт "Антонов" возле пгт Гостомель, куда российскими самолетами смогли бы переправить основные силы врага, но впоследствии были выбиты оттуда. Продолжались бои с перерывами до 27 февраля.

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