Также Украина и Совет Европы призывают РФ отменить запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.

Украина и Совет Европы призывают Российскую Федерацию прекратить призыв жителей Крыма в российские вооруженные силы в оккупированном Крыму.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

"Мы разделяем с генеральным секретарем мнение, что Россия должна отменить запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, прекратить призыв крымчан в ряды российской армии", - сказал Кулеба.

Также министр отметил, что в Украине с нетерпением ожидают первый доклад Пейчинович-Бурич о ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму.

Читайте такжеСитуация на границе РФ и Украины: в Минобороны напугали агрессивными планами Кремля на зимуГлава МИД добавил, что в Совете Европе в этом году уже приняли документы в поддержку Украины.

"Кремль должен прекратить оккупацию и восстановить территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах. Для всех очевидно, что временная оккупация Крыма подрывает нормы международного права и принципы Совета Европы, которая стоит на защите демократии, прав человека и верховенства права", - подчеркнул Кулеба.

По его словам, достигнута договоренность о начале совместной работы над подготовкой плана действия Совета Европы для Украины на период 2023-2026 годы. Предыдущий план на период 2018-2021 годы касался поддержки реформ в Украине.

Справка УНИАН. С 2015 года в ряды вооруженных сил РФ призвала около 31 тыс. жителей оккупированного Крыма. Россия как государство-оккупант в 2021 году планирует призвать на службу в свою армию еще около 3 тыс. жителей Крымского полуострова.

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Автор: Виталий Саенко