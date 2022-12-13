Арестович отметил, что Путин тратит ракеты, чтобы прикрыть небоеспособность собственной армии.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что за массированными ракетными ударами России по территории Украины уже не стоят задачи военного или политического характера.

Как он заявил в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным на YouTube, с каждым новым обстрелом Украины результат для российских оккупантов "все больше приближается к нулю".

"За обстрелами уже не стоят задачи военного характера. Не стоят даже политические. За ракетными обстрелами Украины стоят понты. Многомиллиардные понты, выпущенные в воздух", – подчеркнул Арестович.

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По его словам, российский президент Владимир Путин тратит ракеты, чтобы прикрыть небоеспособность собственной армии. Он добавил, что если убрать из информационного поля России сообщения о ракетных ударах по Украине, то больше "похвастаться" ВС РФ нечем.

Ракетные удары РФ по Украине

С октября 2022 года Россия осуществила уже восемь массированных ракетных атак по Украине. Последний удар произошел 5 декабря, когда РФ выпустила по Украине более 70 ракет. Более 60 воздушных целей было сбито.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины считают, что Украине грозит еще до пяти волн массированных ракетных ударов со стороны Российской Федерации. Такое количество атак может быть при условии запуска 80-90 ракет во время одного удара.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отметил, что угроза ракетных ударов остается. Однако защитники Украины будут сбивать вражеские ракеты.

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