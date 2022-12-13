Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что за массированными ракетными ударами России по территории Украины уже не стоят задачи военного или политического характера.
Как он заявил в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным на YouTube, с каждым новым обстрелом Украины результат для российских оккупантов "все больше приближается к нулю".
"За обстрелами уже не стоят задачи военного характера. Не стоят даже политические. За ракетными обстрелами Украины стоят понты. Многомиллиардные понты, выпущенные в воздух", – подчеркнул Арестович.
По его словам, российский президент Владимир Путин тратит ракеты, чтобы прикрыть небоеспособность собственной армии. Он добавил, что если убрать из информационного поля России сообщения о ракетных ударах по Украине, то больше "похвастаться" ВС РФ нечем.
Ракетные удары РФ по Украине
С октября 2022 года Россия осуществила уже восемь массированных ракетных атак по Украине. Последний удар произошел 5 декабря, когда РФ выпустила по Украине более 70 ракет. Более 60 воздушных целей было сбито.
В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины считают, что Украине грозит еще до пяти волн массированных ракетных ударов со стороны Российской Федерации. Такое количество атак может быть при условии запуска 80-90 ракет во время одного удара.
Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отметил, что угроза ракетных ударов остается. Однако защитники Украины будут сбивать вражеские ракеты.