Оккупанты продолжают обстреливать Южнобугскоое направление из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Враг может ударить по критической инфраструктуре на юге Украины. Угроза ракетных ударов сохраняется.

Об этом говорится в вечернем сводке от Генштаба Вооруженных Сил Украины.

Так, оккупанты продолжают обстреливать Южнобугский направление из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Однако отмечается, что подразделения ВСУ продолжают успешные выполнения ракетно-артиллерийских огневых задач на определенных направлениях и стойко держат оборону.

"На Южнобугском направлении враг продолжает осуществлять обстрелы с применением ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по линии соприкосновения. Наносил авиационные удары в районе Потемкино. Сохраняется угроза ракетных ударов по критической инфраструктуре региона", - сообщает Генштаб.

Ранее УНИАН уже сообщал, что россияне выпустили по Украине шесть ракет с Каспийского моря четыре перехватили силы ПВО.

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