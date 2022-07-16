Враг может ударить по критической инфраструктуре на юге Украины. Угроза ракетных ударов сохраняется.
Об этом говорится в вечернем сводке от Генштаба Вооруженных Сил Украины.
Так, оккупанты продолжают обстреливать Южнобугский направление из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Однако отмечается, что подразделения ВСУ продолжают успешные выполнения ракетно-артиллерийских огневых задач на определенных направлениях и стойко держат оборону.
"На Южнобугском направлении враг продолжает осуществлять обстрелы с применением ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по линии соприкосновения. Наносил авиационные удары в районе Потемкино. Сохраняется угроза ракетных ударов по критической инфраструктуре региона", - сообщает Генштаб.
Ранее УНИАН уже сообщал, что россияне выпустили по Украине шесть ракет с Каспийского моря четыре перехватили силы ПВО.