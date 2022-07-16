Враг выпустил шесть ракет типа Х-101(Х-555).

Русские оккупанты днем 16 июня выпустили по Украине шесть ракет из района Каспийского моря.

Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

Пуск состоялся около 15:20 из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Враг выпустил шесть ракет типа Х-101(Х-555).

Около 16:30 четыре ракеты были уничтожены подразделениями противовоздушной обороны воздушного командования "Восток" на Запорожье в Днепропетровской области.

Остальные попали в сельскохозяйственное предприятие в Черкасской области. Данные об ущербе и пострадавших уточняются.

Как писал УНИАН, во время ночного ракетного удара по Днепру россияне целились в завод "Южмарш". По предварительной информации, в городе трое погибших и 16 раненых.

Война в Украине: актуальные данные

Украинские военные остановили попытку врага завладеть дорогой между Лисичанском и Бахмутом. ВСУ плотным огнем остановили попытки врага, который вынужден был подвинуться назад.

По мнению аналитиков из Института изучения войны, в ближайшие 72 часа враг усилит обстрелы населенных пунктов в Донецкой области. Таким образом, речь идет о том, что ВС РФ вышли из "оперативной паузы".

Утром, 16 июля, Генштаб подтвердил, что противник возобновил наступление на Углегорскую ТЭС. Боевые действия продолжаются.

Между тем на Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в положении и деятельности подразделений Вооруженных сил Республики Беларусь в приграничных с Украиной районах не отмечено.

ВСУ уже уничтожили в боях с Россией 38 140 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

Вас также могут заинтересовать новости: