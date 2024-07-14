Одной из причин советник руководителя ОП называет отсутствие воли коллективного Запада на решительные действия, когда надо принимать болезненные и порой непопулярные решения.

Западные партнеры Украины все еще не предоставляют разрешение на удары по объектам, расположенным в глубине российской территории своим оружием. Этому есть три основные причины, говорит советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Первая причина в том, что представители политических элит до сих пор живут в иллюзиях того, что Россия – это относительно цивилизованная страна, которая где-то нарушает, но в целом готова придерживаться каких-то рамочных правил. А это не так. Россия пошла ва-банк, и она сегодня полностью сбросила свои псевдодемократические одежды и ведет себя так, как и должна вести себя примитивная, максимально варварская империя. То есть убийство ради убийства и убийство ради контроля собственного внутреннего пространства. И чрезвычайно опасные иллюзии, что с Россией можно о чем-то разговаривать", – пояснил он в эфире телеканала FREEДОМ.

Кроме того, все еще сохраняются иллюзии о мифических "красных линиях", в результате пересечения которых Москва может прибегнуть к эскалации. В РФ всегда угрожают своим ядерным оружием. Но, как говорит Подоляк, это дорога в никуда.

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"Потому что это будет означать, что любая страна с авторитарным, тоталитарным, диктаторским режимом будет стремиться использовать оружие массового поражения, чтобы реализовать свою концепцию внешней экспансии. Такие страны не могут обеспечить надлежащее качество жизни для собственных граждан. И держать их в жесткой узде они могут, накачивая свое общество псевдопатриотическими истериями, как это происходит в России: мол, мы будем воевать против всего мира за право быть такими, какими хотим", – продолжил он.

Третьей причиной советник руководителя ОП называет отсутствие воли коллективного Запада на решительные действия, когда надо принимать болезненные и порой непопулярные решения.

"Хотя на самом деле эти все решения будут популярными. Потому что агрессор, массовый убийца должен быть поражен и наказан. Россия должна потерпеть не только тактическое поражение на фронте, но и должен быть демонстративный судебный процесс. И на скамье подсудимых должны сидеть субъекты, придумавшие войну геноцидного типа, – не только Путин, но и состав Совета безопасности России. Они должны отвечать на жесткие вопросы, чтобы все увидели психопрофиль этих людей, насколько они глубинно не соответствуют современному времени, насколько они ничтожны в своем желании убивать граждан других стран", – добавил Подоляк.

Он отметил, что, согласно международному праву, государство, которое ведет оборонительную войну, имеет право разрушать основные инструменты геноцида, которые использует Россия против Украины. Речь идет о стратегической авиации и тактической авиации противника. Последняя сбрасывает КАБы и ФАБы как на украинские позиции на передовой, так и на мирные населенные пункты. Ежемесячно вражеские самолеты сбрасывают 3-5 тыс. авиабомб.

"Этому противодействовать можно двумя способами. Сбивать самолеты в воздухе или уничтожать самолеты, которые стоят на авиабазах, на аэродромах. Первый путь – это путь контравиации, то есть для тех же истребителей F-16. Но их должно быть много. Второй путь – использование дальнобойных ракет, чтобы уничтожать российскую авиацию на базах. Но авиабазы расположены на разной глубине территории РФ. Например, авиабаза стратегической авиации – на глубине 700-900 км. Это достижимо для дальнобойных ракет. И как только Запад даст разрешение на их использование по глубинной территории РФ, это остановит Россию", – констатировал Подоляк.

Удары по России западным оружием: последние новости

Соединенные Штаты Америки не изменили своей позиции относительно нанесения ударов переданными Украине ракетами ATACMS вглубь России. Запрет на их применение по объектам, расположенным на территории страны-агрессора, продолжает действовать, заявил советник президент США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский также отмечал, что удары по военным базам, которые расположены в глубоком тылу Российской Федерации и используются для атак гражданских объектов в Украине – это не риторика, а план.

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