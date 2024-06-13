Журналисты сообщают о новых потерях оккупантов.

Во вторник, 11 июня, Украина ударила по позициям российских войск в Белгородской области из американской реактивной артиллерийской системы HIMARS.

По данным российского Telegram-канала Astra, удар нанесли по российским позициям в районе поселка Борисовка, который находится в 18 километрах от российско-украинской границы. В результате атаки погибли семеро российских военнослужащих.

"Атака, по сообщению источника, производилась двумя ракетами, предположительно, из РСЗО HIMARS. Повреждены девять домов, пять легковушек и один грузовик, принадлежащий военным", - говорится в сообщении. Видео дня

В тот день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об обстреле Борисовки. По его словам, мирные жителей не пострадали.

"Выбиты окна и посечены кровли в 9 частных жилых домах. Осколками посечены 5 автомобилей. Также произошло возгорание сухой травы. Пожарными расчетами очаг возгорания был оперативно ликвидирован", - написал он в Telegram.

Удары по России из американского вооружения

Соединенные Штаты Америки долго запрещали Украине использовать поставляемое Вашингтоном вооружение для ударов по территории РФ. Запрет был снят после того, как более ряд стран НАТО выступили за право Украины атаковать Россию.

После этого украинская армия нанесла ряд результативных ударов по российским позициям. Мэр Харькова Игорь Терехов недавно сообщил, что снятие запрета уже помогло уменьшить интенсивность обстрелов города россиянами.

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