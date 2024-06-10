В частности, с целью изменения ситуации в лучшую сторону надо "подавить" российское обеспечение в тылу.

Ракетные артиллерийские системы повышенной мобильности Himars с обычными снарядами помогут сделать часть работы, нужно разрешение от американцев на нанесение ударов по военным объектам на территории Российской Федерации с применением дальнобойных ракет типа ATACMS. Об этом заместитель командира батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр Олесь Маляревич сообщил в эфире телеканала "Киев24".

"Это было чрезвычайно важное решение - разрешить использовать ракеты Himars на территории России по военным целям, но когда разрешили Хаймарсы, не разрешили ATACMS, и было понятно, что Хаймарсами мы сделаем только часть этой работы. Это сразу поняли", - сказал Маляревич.

Он добавил, что аналитики и американские партнеры это понимают.

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"Я не понимаю, почему они сразу не принимают решение. Они все равно его примут через некоторое время. Возможно это какая-то политическая целесообразность. Как-то мягко они пытаются это вести, чтобы не было какого-то очень большого беспокойства со стороны их "российских друзей" как говорится", - добавил Маляревич.

В то же время, он уверен, что этот вопрос будет решен, потому что без подавления российского тылового обеспечения, ситуация не изменится в лучшую сторону.

США разрешили бить по территории РФ из Himars - детали

Как сообщал УНИАН, 2 июня президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что разрешение США бить по территории РФ из артиллерийско-ракетных систем повышенной мобильности Himars является недостаточным для поражения всех видов российского оружия, из которого наносятся удары по гражданскому населению в Украине.

В частности, Украина не имеет возможности и разрешения наносить удары по российским аэродромам, откуда взлетают самолеты для расстрела Украины различными ракетами и бомбами.

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