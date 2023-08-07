Расширить возможности украинских войск в вопросе поражения российских логистических объектов могли бы дальнобойные ракеты ATACMS и TAURUS.

Украинские военные продолжают наносить удары по логистике российских оккупационных войск. Этими атаками защитники реализуют очень важный принцип ведения боевых действий, а именно – воплощают стратегию постоянного давления на врага.

"Происходит реализация очень важного принципа ведения боевых действий: постоянное воздействие на противника. Вопрос в том, как воздействовать? Опыт этой войны уже показал эффективность такого подхода, перерезать логистические пути, обеспечивающие боевые действия противника", – отметил в эфире телеканала FREEДОМ генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

Он подчеркнул, что реализация этой стратегии включает удары по Крымскому мосту, по мостам в Чонгаре и Геническе, а также удары вглубь оккупированных территорий Украины. Кроме того, эксперт призывает не забывать о паромной Керченской переправе. Такие логистические системы тоже должны поражаться различными средствами.

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Генерал-лейтенант подчеркнул, что расширить возможности украинских войск в вопросе поражения российских логистических объектов могли бы дальнобойные ракеты ATACMS и TAURUS.

"Кроме этого, конечно, нужны ударные средства, это беспилотные аппараты – и ударные, и барражирующие боеприпасы. Нам необходимо существенно наносить удары на каком-то участке, с учетом мощной обороны противника, а затем заводить туда пехоту, которая у нас готовится и есть в резервах, поэтому путь понятен. Весь вопрос, где и как? Этот месяц, на мой взгляд, месяц принципиальных стратегических решений нашего военно-политического руководства, ведения в дальнейшем боевых действий", – резюмировал он.

Война в Украине: важные новости с передовой

В Запорожской области украинские военные сбили российский вертолет Ка-52. Поразить вражескую "птичку" смогли воины 47-й бригады.

В то же время, как рассказали в Генеральном штабе ВСУ, российские захватчики пошли в наступление сразу на нескольких направлениях. Враг атаковал на Купянском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Запорожском направлениях. Однако Силы обороны эти атаки отбили – противник успеха не имел.

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