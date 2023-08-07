Наши воины поразили его из ПЗРК.

Украинские военные уничтожили российской вертолет Ка-52. Произошло это в районе Работино Запорожской области.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram.

"Работино. Воины 47-й бригады уничтожили российский вертолет Ка-52 из ПЗРК. Отличная работа", – написал он.

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Отметим, что по данным из открытых источников, один такой вертолет стоит 16,1 млн долларов или 484 млн рублей.

Потери России в Украине: уничтожение авиации врага

С начала полномасштабного российского вторжения украинские защитники уничтожили немало единиц вражеских самолетов и вертолетов. На счету наших воинов – 626 единиц российской авиации. Из них 311 бортов – это вертолеты, а 315 – самолеты.

К примеру, 30 июля военные сбили российский самолет. Поймали вражескую "птичку" воины 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Пилоты оккупационных войск успели катапультироваться.

Порой такие сбития "сопровождаются" ликвидацией топ-оккупантов. Так, во вторник, 25 июля, украинские военные сбили вертолет Ка-52, на борту которого был полковник военно-космических сил России Виталий Табачников. Ликвидированный оккупант был командиром 112-го отдельного вертолетного полка РФ.

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